疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車

中部中心／張士政、邱俊超 苗栗報導

苗栗公館鄉，發生驚悚車禍！一輛大型吊車，行經台6線公館路段，疑似煞車失靈，追撞停放在路邊共11輛汽機車，當時有一名外送員正要來店取餐，來不及躲開，就被撞到壓在車下，幸好警消合力救出，沒有生命危險。

路口監視器看到，大型吊臂車由公館鄉台6線西往東直行，一路往外偏，沒幾秒，開始連續追撞，白色貨車屁股被頂往前移動，其他轎車和機車更不用說，怎麼可能擋得住龐然大物。

撞擊力量大，車和車根本黏在一起，現場滿目瘡痍，事發後，附近民眾外出查看，還有人趴在地上往車下看，因為更緊急的看這裡，撞擊當下，一名美食外送員剛好要來店取餐，遭撞後受困車底。

目擊民眾：「有壓到人，可是那個人應該沒什麼大礙，我們有把他拉出來，（外送員嗎？）對。」

幸好人意識清楚，警消到場協助脫困，沒有生命危險。





吊車暴衝連撞11汽機車! 外送員取餐被撞慘捲車底（圖／民視新聞）





大吊車，疑似煞車過熱導致失靈，行經五谷陸橋時，失控偏離車道。

記者vs.受害車主：「（聽到什麼聲音）碰碰碰，（出來看到什麼），看到我的車被他撞成這樣。」





壓成廢鐵! 吊臂車疑煞車失靈 直撞路邊11輛汽機車（圖／民視新聞）





吊車車體大，衝撞力道猛，轎車板金凹陷，車體扭曲，小噗噗更慘，完全壓扁，變成廢鐵。

苗栗分局第五組組長宋明峰：「不明原因偏離車道，撞上路旁停放的4輛自小客車，以及7輛普重機車，及路邊一名行人。」

70噸吊臂車連環撞11車，現場一片凌亂，駕駛經酒精檢測未超過標準值，肇責由警方調查，至於後續賠償就得司機負責了。

