疑煞車失靈! 飼料車衝破圍牆 再撞進媽祖廟辦公室

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中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮，11日發生一輛載運飼料的大貨車，行經下坡路段，疑似剎車失靈，先撞破景觀磚牆，再往前撞上六房媽媽祖廟的辦公室鐵皮屋。車內一男一女送醫後，確認只受到輕傷，駕駛趕回媽祖廟上香致歉！

大貨車車頭撞破媽祖廟辦公室鐵皮，但這裡是草皮，大貨車是怎麼撞過來的？從監視器畫面看到上方T字路口，突然出現一輛大貨車，車速不快但也沒煞車，就這樣直直往前撞破景觀紅磚牆，監視器看不到的地方，大貨車著陸在下方草皮、滑行2、30公尺撞進媽祖廟的辦公室才停下。

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驚險！苗栗飼料車「疑煞車失靈」 撞破圍牆再衝進媽祖廟

飼料車衝破景觀磚牆 再撞進六房媽媽祖廟辦公室(圖/民視新聞)





媽祖廟辦公室鐵皮屋被撞破。事發在11日中午11點左右，30歲的黃姓男子駕駛飼料貨車，沿苑裡鎮苑坑路段行駛，行經六房媽祖旁青山巷一處下坡T字路段時，突然踩不到煞車，駕駛這才發現煞車失靈，已經來不及。





驚險！苗栗飼料車「疑煞車失靈」 撞破圍牆再衝進媽祖廟

飼料車衝破景觀磚牆 再撞進六房媽媽祖廟辦公室(圖/民視新聞)









連人帶車撞破景觀磚牆，再撞進媽祖廟辦公室，車內的黃姓駕駛與副駕駛座的女乘客命大都只有腳部扭傷，送醫無礙後，黃姓駕駛趕回媽祖廟上香致歉，驚擾媽祖！也多虧有媽祖保佑，車禍當下辦公室沒有人，有驚無險！





驚險！苗栗飼料車「疑煞車失靈」 撞破圍牆再衝進媽祖廟

飼料車撞進六房媽媽祖廟鐵皮辦公室 撞出一個大洞 (圖/民視新聞)













《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：驚險！苗栗飼料車「疑煞車失靈」 撞破圍牆再衝進媽祖廟

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