疑煮食不慎釀氣爆！波及10戶3車 租客灼傷、騎士炸飛

昨（15）天晚間八點多，台南新營一間民宅，發生氣爆意外。（圖／東森新聞）





昨（15）天晚間八點多，台南新營一間民宅，發生氣爆意外，一名男租客疑似煮東西不小心引發瓦斯氣爆，現場像是被轟炸過一樣，一片狼籍，男租客全身百分之49，兩度灼傷，一名路過騎士也被碎玻璃給割傷送醫，還造成多戶民宅和車輛受損。

民宅氣爆，砰一聲巨響，路過騎士被炸飛倒地，現場傳出哀嚎聲。氣爆傷者：「救我喔。」

痛苦喊叫的，不曉得是騎士，還是民宅裡租客，被波及的騎士不久自行爬起來，附近民眾火速拿滅火器救援。受傷租客父母：「那個是（兒子）租屋的，也不是我們的房子，他妻子跟太太，住在丈母娘那邊，那邊空間不夠，生四個小孩。」

42歲男租客全身49％兩度燒燙傷送永康奇美，路過男騎士被碎玻璃割傷，送柳營奇美，兩人送醫時都意識清楚。台南消防第一大隊大隊長邱國禎：「住戶（租客）據我們了解，可能是在家裡烹煮食物，然後發生氣爆。」

初步了解，42歲男子在文化街，這處民宅租屋，疑煮食不慎發生氣爆，整間房被炸毀，自己也進了醫院。

