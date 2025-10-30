疑爆范姜彥豐、粿粿談判內幕 徵信社掛保證可支持男方

范姜彥豐和粿粿爆婚變，徵信社執行長謝智博說可以支持男方沒問題。(圖/IG@zack_fanchiang)

男星范姜彥豐29日指控老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿駁斥，王子則否認破壞他人婚姻，但承認「超過了朋友間應有的界線」並道歉。巧合的是，上月徵信社執行長謝智博在節目談手上的一起藝人離婚案件，被指跟范姜彥豐、粿粿和王子的三角關係很像。事後，謝智博親自發聲：「絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」

徵信社執行長謝智博9月受邀錄製網紅丹妮婊姐的Podcast節目《婊姐必請》，談到手上一起案件「三方都是知名演藝人員」，委託者是丈夫。如果丈夫選擇剩餘財產分配、提出侵害配偶權訴訟，妻子一定會發起媒體的輿論戰，反咬丈夫「賺的錢沒有老婆多」、「死要錢」等，最後丈夫可能分到50、60萬，頂多80萬，但透過徵信社協商，有機會拿到3千多萬。

至於金額可提高那麼多的主因，謝智博解釋是小王要去大陸拍片、開演唱會，將帶來很可觀的收入。被問到丈夫對小王的抨擊強嗎？謝智博表示：「因為這位小王的形象健康，他的弟弟也是，一直以來都是陽光、帥，我也覺得他很帥。」謝智博指出，這對夫妻一定要離婚，「因為那個女生已經對老公完全沒尊重可言 。」

這集Podcast播出1個多月，范姜彥豐29日突透過影片告知外界粿粿婚內出軌王子(邱勝翊)，身邊知情的人卻協助隱瞞，讓他像戴著綠帽的小丑。影片發出後，有網友選擇不站邊，抱持觀望態度。妙的是，謝智博本人親自表示：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」

今(30日)律師李怡貞評論范姜彥豐疑似向粿粿求償3千萬的傳聞，表示：「平心而論，不是豪門結婚沒幾年（到底幾年）因為外遇要請求三千萬，不是徵信社餅畫太大就是訊息有落差，這種數字應該是夢裡會有，而且現在新聞都報出來啦，王子公主都沒在怕了。」李怡貞指出，假設范姜彥豐手上握的證據只有聊騷，「侵害配偶權請求三十萬都還要看有沒有機會。」但根據范姜彥豐的爆料，李怡貞認為粿粿被發現外遇後，發誓不認還試圖引導配偶放棄剩餘財產分配，相當過分。

