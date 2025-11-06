疑爭家產姊弟鬩牆 主廚刀刺中61歲姊左胸身亡

cnews204251106a16

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三重區三和路1段附近民宅，今（6）日下午2時39分左右，傳出一起姊弟鬩牆殺人事件。三重警分局表示，1名60歲陳姓男子，疑似因家庭糾紛為了爭家產，在住處和61歲姊姊、55歲妹妹等2人，爆發口角後疑因情緒失控，竟衝進廚房拿出主廚刀，朝姊妹兩人攻擊。陳姓姊姊左胸中刀，送醫不治，陳男妻子與妹妹則分受不同輕重傷。陳男被逮後，已依傷害及殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

廣告 廣告

三重警分局表示，員警獲報後到場處理，陳男與姊妹激烈爭吵後，竟因情緒激動，拿出主廚刀攻擊姑妹2人，陳姓姊姊左胸有刀傷，失去意識送台北馬偕急救，仍因傷重不治。妹妹則右大腿及雙手掌有刀傷，送三重醫院診治，目前意識清楚；另外陳男59歲妻子，為了阻止丈夫行兇，左手掌也被劃傷，送三重醫院診治中。

cnews204251106a17

三重警方表示，員警循線於今天下午2時50分左右，逮捕陳姓男子，查扣作案工具主廚刀1把。全案訊後已依《刑法》傷害及殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

網路兒子報好康投資美金 警直球對決揭穿假孝心

追撞水泥預拌車 再撞擊路口機車汽車駕駛身亡7人傷

【文章轉載請註明出處】