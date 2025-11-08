疑爭家產姊弟鬩牆 殺姊傷妹男羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
住在新北市三重區三和路1段的60歲陳姓男子，疑似因家庭糾紛為了爭家產，在住處和61歲姊姊、55歲妹妹等2人，爆發口角後疑因情緒失控，竟衝進廚房拿出主廚刀，朝姊妹兩人攻擊，造成姊姊死亡，陳男妻子與妹妹則分受不同輕重傷。陳男被逮後，已依傷害及殺人罪嫌，移送新北地檢署，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見，今（8）日獲准。
這起人倫慘案發生在6日，據警方調查，員警獲報後到場處理，陳男與姊妹激烈爭吵後，竟因情緒激動，拿出主廚刀攻擊姑妹2人，陳姓姊姊左胸有刀傷，失去意識送台北馬偕急救，仍因傷重不治。妹妹則右大腿及雙手掌有刀傷，送三重醫院診治，目前意識清楚；另外陳男59歲妻子，為了阻止丈夫行兇，左手掌也被劃傷，送三重醫院診治。
警方逮捕陳姓男子，查扣作案工具主廚刀1把。全案警詢後依傷害及殺人罪嫌，移送新北地檢署，檢察官偵訊後，認陳男涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大，所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院開庭審理後裁准。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
