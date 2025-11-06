疑爭家產爆衝突 三重男子刺殺姊妹"一死兩傷慘劇"

社會中心／綜合報導

新北市三重下午驚傳家庭悲劇！陳姓男子疑似因為千萬家產問題，與姊姊、妹妹大吵，情緒失控下，竟然持刀猛刺姊妹兩人。姊姊左胸中刀，搶救仍宣告不治。妹妹抵抗過程，雙手與右大腿多處被刺傷。妻子想攔阻丈夫，左手也受傷。男子隨即被逮捕，但他堅持要等律師來才肯接受警方訊問。

頭戴安全帽，雙手上銬，被員警帶進派出所，這名男子全身上下沾滿血跡，因為就在不久前，他狠心持刀砍死自己的親生姊姊。6號下午3點多，新北市三重區這處高級社區大樓，發生凶殺案，現場拉起封鎖線，好幾名鑑識人員到場採證，附近居民見狀也議論紛紛。附近居民vs.記者：「我看他們姊妹救護車載走，她那個兒子坐警車被押走啊，平常看到兒子都會跟你們打招呼嗎？對啊對啊而且也蠻熱絡的啊。」根據了解，擔任繪畫老師的陳姓嫌犯和妻子一起照顧年邁老母親，而他的姊妹們也住在同一社區不同戶，當時疑似因為不滿媽媽，把存在銀行的1千萬信託，受益人只寫姊妹的名字，獨漏自己，才爆發爭吵持刀砍人，導致姊姊左胸中刀，宣告不治，妹妹雙手與右大腿多處被刺傷，妻子想攔阻丈夫，左手也受傷。

家庭悲劇！疑為房產起爭執 新北三重莽男刺死姊姊傷妹、妻

家庭悲劇！疑為房產起爭執 新北三重莽男刺死姊姊傷妹、妻（圖／民視新聞）

嫌犯妻子：「我到底該怎麼辦。」丈夫鑄下大錯，妻子在醫院崩潰大哭，無法接受為了財產，最後搞到家破人亡。三重分局偵查隊隊長翁啓元：「犯嫌疑似因為財務的問題，與姊妹發生爭執，激烈爭吵之後情緒激動，持主廚刀攻擊，全案依傷害殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。」

家庭悲劇！疑為房產起爭執 新北三重莽男刺死姊姊傷妹、妻

家庭悲劇！疑為房產起爭執 新北三重莽男刺死姊姊傷妹、妻（圖／民視新聞）

親人鬩牆，最悲痛的就是老母親跟攔阻失敗的太太，今後不知該如何面對。

