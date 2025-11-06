疑爭家產爆衝突！ 三重男持刀砍姊妹釀1死1重傷

三重陳姓男子持刀砍親姊妹，姊姊送醫傷重不治。（示意圖，資料畫面）

新北市三重區今（6日）下午某民宅驚傳砍人案，一名陳姓男子疑因家產爭議，在家中持刀砍傷姊姊與妹妹，姊姊胸口中刀，送醫傷重不治，陳男妻子在阻止過程中也受傷送醫，警方已將陳男依現行犯逮捕，案情有待調查釐清。

今日下午3時許，陳男於三重自宅疑因家產問題與姊妹發生爭執，竟持刀攻擊姊妹，導致姊姊胸口中刀、妹妹則手、腿部受傷，陳男妻子為阻止衝突，左手掌也受傷，3人隨即被送醫，姊姊經搶救仍因傷重不治。

警方接獲報案後到場，將陳男依現行犯逮捕，詳細動機及事件經過仍需進一步釐清。

