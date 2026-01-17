疑犯國安法 中天主播收押

林宸佑17日晚間8時許從橋頭地檢署被押往看守所，囚車從地檢署地下停車場快速駛離。記者巫鴻瑋／攝影

中天電視台主播林宸佑遭控利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋頭地檢署前天傳喚九人偵訊，林宸佑及五名現、退役軍人昨天被以違反國家安全法、貪汙治罪條例等罪嫌羈押禁見。

對於林宸佑遭收押，中天電視台表示，「公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，毋枉毋縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

檢方認定，林宸佑涉嫌與中國大陸人士接觸，疑將統戰資金利用支付寶、微信支付及其他地下匯兌管道流入台灣，林再將拿到的人民幣換成新台幣，以每次新台幣數千元至數萬元不等的代價，利誘現役軍人違背職務，交付機敏軍事作戰計畫、演訓資料、裝備數據等國防機密。林取得這些國防機密後，轉手交給對接的中國大陸人士。

橋頭地檢署指揮調查局桃園、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、高雄憲兵隊等單位偵辦，前天搜索林宸佑及九名現役、退役軍人住處，並帶回偵訊。檢方訊後，認定林及其中五名現、退役軍人涉違反國安法、貪汙治罪條例及刑法洩密罪，情節重大，且有串證、逃亡之虞，昨天向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，另三人請回。

檢方證實，林只是多起共諜案的其中一條支線，部分的涉案人員甚至重疊。

日前橋頭地檢署才起訴一名海軍陸戰隊陳姓中士，遭中共情治人員吸收，依指示手持五星旗拍攝宣誓效忠「祖國」的影片，並洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，以及漢光演習等機密文件，該案共八名現役及退役軍人涉案，其中兩人疑似也接受林行賄並洩密。

不過檢方未說明林宸佑如何利用記者職務之便與這幾名軍人牽上線，但強調是接獲情資才偵辦，已布線蒐證多時。

國防部昨表示，國安局統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，報請橋檢指揮偵辦；全案已進入司法程序，不評論相關案情。

民眾黨立院黨團主任陳智菡昨天聲援林宸佑，稱一位新聞記者手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？民進黨立委沈伯洋則表示，國家安全又不是只有國家機密，統戰、見縫插針，才是共產黨對台重點。陳智菡再反嗆，「笑死，現在台灣人都不能發問了，是嗎？」

