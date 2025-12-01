疑瑞幸咖啡代理商撤官網訊息 龔明鑫透露經濟部最關切這重點

中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）插旗台灣，首家門市選在台北南京復興商圈，地點正對兄弟飯店、環亞百貨，首家店就緊鄰星巴克，外牆也已貼上「誠徵咖啡師」、「即將盛大開幕」公告。廖瑞祥攝



媒體報導，台商順昱控股公司代理有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡，即將強力登台。經濟部長龔明鑫今（1）日表示，經濟部目前可以確定的是，中國瑞幸咖啡尚未正式向經濟部申請來台投資，而經濟部關切的點是，有否「假代理、真投資」的違法行為，一切會待瑞幸咖啡正式營業後再進一步瞭解。

龔明鑫今天下午與產業公協會進行上任後第二場交流會議，並於會後接受採訪。媒體關切，疑似做為瑞幸咖啡代理商的台商順昱控股公司，原本在公司首頁有揭露瑞幸咖啡菜單，但近日已悄悄下架，是否代表瑞幸咖啡來台投資展店生變？

疑似瑞幸咖啡代理商的順昱控股公司，曾經預告首間旗艦店預計12月登場，並公告有瑞幸咖啡商標的菜單，但日前已悄悄下架。 截自順昱控股公司官網

龔明鑫只表示，目前只確定瑞幸尚未透過投審司申請來台投資；至於瑞幸咖啡與國內廠商究竟是什麼樣的商業模式進行合作，目前仍不清楚。待其正式營業後，經濟部會進一步瞭解。

另外，瑞幸咖啡之前已在台灣申請商標註冊，經濟部也會瞭解，這些商標運用是否已經過授權。龔明鑫直言，經濟部不希望看到業者以「代理模式」規避投資審查，但實際上卻是投資行為，這是違反法令規定的。

日前媒體報導瑞幸咖啡即將登台，首家店就開在南京復興商圈，緊鄰星巴克門市。疑似代理商的順昱控股公司網站也公布帶有瑞幸咖啡商標的菜單，但已有眼尖媒體發現，順昱控股已悄悄將瑞幸咖啡菜單悄悄下架，首頁換成「Coming soon」的字樣。

順昱控股已悄悄將瑞幸咖啡菜單悄悄下架，首頁換成「Coming soon」的字樣。截自順昱控股網站

