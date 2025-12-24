疑瓦斯外洩 賓州療養院爆炸至少2死

美國賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)23日表示，賓州東部的一家療養院在「災難性」的爆炸中遭到部份摧毀，至少2人死亡、多人下落不明。

賓州北部白克斯郡(Bucks County)當局表示，可能是天然氣外洩導致爆炸，造成了銀湖安養中心(Silver Lake Nursing Home)有部分坍塌，有些人受困在燃燒的破瓦殘礫中。

夏皮洛在記者會上說，「目前至少有2人死亡。我們知道還有些人仍然下落不明」。

這位州長讚揚了第一線人員的迅速反應，特別是消防人員。

賓州布里斯托鎮(Bristol Township)消防隊長迪波利托(Kevin Dippolito)說，消防隊員抵達現場時「聞到濃濃的瓦斯味」。

他表示，有5人仍然下落不明，但這只是初步數據。在整棟建築物清空之前，他們仍將持續救援。