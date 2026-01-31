疑生母狠心餵藥！3歲、8歲小兄弟慘死，台中2寶媽涉殺人遭聲押禁見。（示意圖；pixabay）

台中今（31日）凌晨發生重大命案，1名31歲陳姓2寶媽不明原因，對2名孩子餵食不明藥物，導致2人身亡，檢方訊後向法院聲請羈押禁見陳女，並將擇期解剖2童遺體，釐清死因。

疑遭餵藥 2男童陳屍住處

事發地點位於台中市西區，3歲、8歲羅姓男童陳屍於住處，台中地檢署今上午獲報後啟動婦幼保護應變機制，指派婦幼保護專組楊凱婷檢察官成立專案小組，並指揮台中市政府警察局第一分局迅速趕赴現場，進行蒐證及保全相關事證，並率同法醫相驗兩名男童遺體，擇期解剖，以釐清確切死因。

親生母涉重嫌 檢聲押禁見

中檢指揮警方採集案關跡證及訊問相關證人並命具結後，認定期母親陳女涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，有羈押之必要，訊後當庭逮捕並向台中地院聲請羈押禁見。

廣告 廣告

中檢強調，將持續指揮專案小組，全力追查相關事證，儘速釐清兩名男童死因與案件全貌，對涉嫌不法者依法嚴查究辦，並持續與警政、社政及相關單位密切合作，強化兒少保護網絡，防止憾事再度發生。呼籲社會大眾如發現兒童有遭受不當對待或處於高風險家庭環境，請即通報相關機關或撥打113 保護專線，共同守護兒童生命安全。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

丁允恭突喊「對不起我在辦公室打X」 下秒神轉折酸爆黃國昌！網秒懂

孩子搶籃板被推倒！台中虎媽call out外援 痛毆對方下場曝光