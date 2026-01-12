疑田間路口互不禮讓 騎士遭撞彈飛.汽車栽進水溝

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭縣冬山鄉昨(11)日上午9點多，發生一起驚悚車禍。一名機車騎士行經田間小路的交叉路口時，與另一輛汽車發生劇烈碰撞，騎士當場被撞彈飛，撞上反光鏡後重摔在地，而汽車也因撞擊失控栽進一旁水溝。兩車疑似因為在閃燈路口互相沒禮讓，才發生碰撞，事故造成兩人受傷，所幸均意識清楚，後續送往醫院治療。

機車行駛在田間小路，直直衝過十字路口，沒想到下一秒，遭到汽車迎面撞擊。騎士整個人彈飛起來，先撞到轉角的反光鏡，之後重摔在地，而汽車也沒好到哪裡去，直接栽進一旁的水溝裡，巨大的撞擊力道，嚇得目擊騎士連續往後退了好幾步，附近住家內的狗狗也叫個不停。

警消獲報後，迅速出動救護車前往救援，所幸現場沒有人員受困，兩名傷者分別有肢體疼痛，和頭部撕裂傷，兩人都意識清楚。車禍意外發生在11日早上9點多，在宜蘭縣冬山鄉，幸福五路和武罕一路交叉路口，兩車都開在田間小路，但疑似互相不禮讓，在閃燈路口發生碰撞，車輛栽進一旁的水溝裡，汽車擋風玻璃破裂車頭被機車壓扁。

重回事故現場，可以看到路邊的反光鏡，被撞到凹陷變形，可見當時撞擊力道之大，水溝裡還能看到機車殘骸，車輛幾乎全毀。宜蘭縣羅東分局警備隊隊長簡志峯：「雙方駕駛經檢測皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中，行經閃光號誌路口時閃光紅燈應停車再開，閃光黃燈應減速接近。」

所幸這起事故，沒有造成人員生命危險，只是再看一次這驚險場面，可能一不小心就釀成無法挽回的悲劇，別讓一時的搶快賠上寶貴性命。

