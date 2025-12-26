疑男友不忠潑油縱火致死 台中女碩士判14年定讞

（中央社記者林長順台北26日電）台中謝姓女碩士懷疑李姓男友感情不忠，去年4月間朝男友潑灑汽油後點火引燃，造成男友傷重不治。一、二審依殺人罪判謝女14年徒刑，最高法院日前駁回謝女上訴，全案定讞。

依據判決書，謝女與被害人李男為同居男女朋友，謝女去年4月9日上午在台中市西屯區住處撞見李男與另名女子共同返回，因而與李男發生口角爭執。謝女懷疑李男感情不忠，取出放在小客車內的塑膠桶裝汽油，對李男頸部以下身體部位潑灑。

廣告 廣告

李男不願繼續爭執返回住處，謝女又從車內取出打火機，在屋內2樓客廳與樓梯轉角處，持打火機點燃李男衣物上汽油，造成李男瞬間全身起火，火勢並延燒至屋內家具等物。李男被送醫後，當天下午因大面積燒灼傷和呼吸道吸入性燒灼傷，導致併發症死亡。

台中地檢署偵辦後，依殺人罪將謝女起訴。台中地院國民法庭審理後，今年6月間依殺人罪判處謝女有期徒刑14年。謝女認為量刑過重，提起上訴。

台中高分院認為，謝女無視縱火行為對於公共安全危害至深，犯後一度避重就輕，否認犯行，但審理時終能坦承犯行，原審國民法官法庭認事用法量刑並無不當，駁回謝女上訴，維持原判決。最高法院24日駁回謝女上訴定讞。（編輯：黃名璽）1141226