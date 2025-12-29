疑疲勞駕駛偏離車道 田中東閔路清晨2車對撞3人輕傷

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】你累了嗎？彰化縣田中鎮東閔路今（29）日清晨6時多發生嚴重車禍，一輛小客車與對向小貨車迎面相撞，3人受輕傷，其中一名女子臉部擦挫傷送醫治療。警方初步研判，事故疑因駕駛精神不濟偏離車道所致，詳細肇事原因仍待調查。

田中鎮東閔路今晨發生小客車與小貨車對撞事故，造成3人輕傷，其中1人送醫。（民眾提供）

今晨清晨，田中鎮東閔路平常安靜的街道，卻突然傳出一聲巨響。目擊居民回想，兩車猛烈碰撞的瞬間，車頭瞬間變形，零件飛落滿地，撞擊聲震得整條路都顫動，場面怵目驚心。

23歲傅姓男子駕駛小客車，車上載著一對情侶友人，行經事發路段時疑似精神不濟，偏離車道，正面撞上對向行駛的小貨車。傅男當場感到頭暈與驚慌，車內氣氛緊張。後座女友臉部擦挫傷，表情驚恐，消防隊抵達現場後立即將她送醫治療。傅男及另一名乘客僅受輕傷，未送醫。

田中分局交通分隊分隊長張惠民表示，初步酒測結果顯示，事故雙方駕駛均無酒駕情形。事故發生原因疑似與傅男疲勞駕駛、精神不濟有關，警方將持續調查，釐清整個事故過程。

事故發生後，警方在現場拉起警戒線，協助清理散落車輛零件與交通管制，避免二次事故發生。張惠民提醒，駕駛行車應保持專注，避免疲勞或分心駕駛，隨時注意前方路況，確保自身及他人安全。

當地居民表示，清晨路況平時車流量不大，但此次撞擊聲響驚人，提醒駕駛人行車安全不可掉以輕心。