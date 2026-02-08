疑疲勞駕駛車速過快 轎車衝撞路邊車翻覆

屏東縣 / 綜合報導

昨天凌晨6點多，一名33歲王姓駕駛行經屏東麟洛中正路時，疑似精神不濟、車速過快，撞上停放路旁的轎車後，隨即翻覆橫躺路中央，駕駛自行脫困後，救護人員到場將他送醫，所幸只有輕傷，撞擊瞬間也沒有波及用路人，只是遭撞的車輛車身嚴重變形，也驚動附近住戶。警方表示，駕駛酒測值為0，究竟什麼原因釀禍，有待調查釐清。

監視器畫面拍下，停放路旁車輛，下一秒，突然遭到一輛白色轎車，高速衝撞，轎車後輪騰空飛起之外，擋風玻璃整片被擊落，而肇事車輛，民眾說：「它已經翻覆了東西都噴出來。」

目擊者說：「先聽到汽車那種拉轉速聲音很大聲，然後接下來就撞上，然後就金屬摩擦地板聲音，(翻了過去這樣子)，對，我猜應該有翻兩圈兩到三圈，應該有。」

記者VS.遭撞車主說：「(你們車子現在怎麼辦)，現在就是到，修車廠去，可是太嚴重了，可能是要報廢了，(你們那台車是新車嗎還是)四年車。」屏東分局麟洛所副所長李崇仁說：「王男受輕傷就醫酒測值為0。」當時這撞擊力道實在劇烈，幸好沒有無辜民眾受波及，否則後果不堪設想。

原始連結







