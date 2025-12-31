疑疲駕上路「度估」釀禍! 休旅車撞緩撞車車頭全毀

中部中心／邱俊超 苗栗報導

國道1號北上130.3公里，苗栗公館路段，31日上午，發生一輛休旅車撞擊停在外側路肩施工的緩撞車，休旅車撞得車頭全毀。駕駛使用輔助駕駛系統，疑似因精神不濟未注意而釀禍，還好沒有造成傷亡。

國道上工程車停在路肩，後方一輛黑色休旅車撞上緩撞車，休旅車整輛撞得打橫到外側車道。31日上午9點多，27歲林姓男子駕駛休旅車行經國道1號北向130.3公里，苗栗公館路段時，撞擊停在外側路肩的施工緩撞車。休旅車車頭撞得潰縮。還好駕駛人沒事。

腰間掛著工具，疑似趕著上班，駕駛在國道警察隊製作筆錄後，人就趕著匆匆離開；被撞得工程緩撞車駕駛說，當時其他人員進行花草修剪工程，他從後視鏡看到休旅車直直來，就知道要出事了。工程緩撞車蔡姓駕駛：「當我看到他，後面來的車子的時候我就知道他會撞上來，因為他在睡覺，開輔助駕駛。」





國道警造橋分隊長周祐台：「林男87年次駕駛自小客車，自述有使用輔助駕駛，於上述時地疑因精神不濟，撞擊外側路肩蔡男56年次，駕駛自大貨車施工緩撞車肇事。」警方初步調查，雙方駕駛酒測值均為零，肇事的林姓駕駛向警方供稱，因疲勞駕駛，沒注意前方路況。警方呼籲，使用輔助駕駛系統無法應付所有突發狀況，疲勞駕駛更意外難防，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。





