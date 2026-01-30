疑疲駕轎車商圈雙載騎士遭撞飛 再剷倒整排機車

台中市 / 綜合報導

台中沙鹿的北勢東路商圈，昨(29)日晚上11點多，有輛黑色轎車，駕駛說他疲勞恍神，沒注意前方在找路邊車位的雙載機車，直接撞上，騎士和乘客兩人被撞飛慘摔，機車還衝去撞路邊另外7台機車。

雙載機車放慢速度，在路邊找車位，突然一輛黑色轎車從後方開過來，直接撞上雙載機車，騎士和乘客當場被轎車撞飛，倒在路邊，機車也衝往路邊撞，撞倒7台機車，肇事的轎車駕駛，趕快下車，打電話報警。

車禍發生在台中沙鹿北勢東路商圈，當時有不少民眾在逛街買東西，轎車猛撞機車當下，路人全都停下腳步被眼前情況嚇傻。附近居民說：「他有撞到我這個水龍頭，斷掉了，剛才修好了。」附近居民VS.被撞機車車主說：「警察局有幫你留紙條，好我再去找，昨天晚上，撞一整排。」被撞的機車車主，無奈收下警方留的紙條，找時間再去警局了解狀況，不少機車被撞到車殼破裂，後照鏡歪掉。

台中清水交通分隊長王智暉說：「駕駛自小客車自述疲勞恍神，撞上前方張男騎乘之普重機後，張男向右再撞上路邊停放之7部機車。」警方調查開車的是29歲王姓駕駛，說是恍神，才會開到商圈時，沒注意到前方在找停車位的雙載機車，被撞的騎士和乘客，當下慘摔還好只受到輕傷，只是在商圈人多逛街的路上，突然發生猛烈撞擊的車禍，嚇壞不少逛街民眾。

