疑發現殘骸！2台人搭阿蘇火山直升機失聯 搜救急前往

日本熊本縣阿蘇山今（20日）疑似發生直升機事故，1架載有2名台灣遊客的觀光直升機，上午11時4分在阿蘇山上空失聯。當地警方下午證實，已在山岳北側發現疑似直升機殘骸，搜救隊正前往搜救。

消防收到「偵測撞擊」通報

據《TBS》報導，該架直升機當地上午10時52分，從觀光景點阿蘇卡德利動物王國（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，進行約10分鐘導覽。未料上午11時04分，當地消防單位接獲機上乘客手機的自動感應撞擊功能（eCall）通知，嘗試回撥但未有回應，隨後再接獲園方通報，表示直升機逾時未歸。

天候影響搜救

由於失聯現場充斥火山噴發氣體，加上天候造成雲層深厚，可視範圍極差。警方與消防持續利用手機GPS定位，與其他隊伍進行跨單位搜救。園方指出，直升機導覽為每日固定行程，失事航次為今日的第3趟飛行。駕駛曾在美國擔任直升機飛行教官，擁有約40年的飛行經驗。

當地警方下午表示，已在阿蘇中岳第一火口北側周邊，目視確認到「疑似直升機機體的殘骸」，地面搜救部隊正全力趕往現場。另據園方資訊，失聯者為64歲日本駕駛、 2名台灣籍的41歲男性與36歲女性。

