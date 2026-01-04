疑白車闖紅燈撞上 黑色休旅車翻四輪朝天

車子四輪朝天，駕駛一度受困車內。（圖／東森新聞）





宜蘭市壯二路與東津路口，3日中午發生一輛黑色休旅車遭白色轎車撞上的意外，黑色休旅車被撞翻，車子四輪朝天，駕駛一度受困車內，幸好很快被救出，兩名駕駛酒測值都零，初步研判，很可能是白色轎車闖紅燈，肇責還要再釐清。

宜蘭市壯二路與東津路口，一輛黑色車綠燈要開出路口時，遭到一輛白色轎車撞上，白色轎車車頭保桿被撞掉，黑色車失控翻車，就像烏龜翻一般，四輪朝天後還搖晃了一下，才停下來，翻車的黑色車，駕駛一度受困車內，幸好很快就被搶救出來，肇事的白色車，車頭車尾都撞壞了。

廣告 廣告

警方針對兩名駕駛都實施酒測，酒測值零，由於黑色車行駛出路口時是綠燈，研判可能是白色車闖紅燈釀禍，警方後續還要再釐清，一旦確定闖紅燈肇事，依法可處1800元以上、5400元以下罰鍰。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

行人闖紅燈被搖車窗嗆聲！ 怒趴引擎蓋遭甩飛

第一視角撞瞬！小貨車疑趕送貨 「闖燈」遭撞翻滑行

誠品南西前！男站分隔島「又闖紅燈」 拒盤查推擠員警

