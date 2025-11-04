疑租屋糾紛及性騷案 男涉縱火奪２命收押禁見

許姓縱火男子被移送台中地檢複訊後，昨日被依殺人等罪嫌遭法院聲押禁見獲准。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

六十四歲許姓男子疑因租屋糾紛、遭提告性騷擾，三日駕駛廂型車倒車衝入林姓前房東住宅後引火燃燒，警消救出一對母女送醫相繼不治；警方循線逮捕許男送辦，台中地檢複訊後四日依殺人等罪嫌向法院聲押禁見獲准。

檢方複訊後表示，許男涉殺人罪等罪嫌重大，所犯均屬最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪，認有逃亡、滅證及串供之虞，且有再犯可能，台中地院昨日上午召開羈押庭審理後，中午裁定收押禁見。

台中市消防局三日凌晨二時十五分獲報，烏日區五光路發生住宅火警，到場時一樓有火煙竄出，經撲滅火勢，將屋內一對年約五十歲與十七歲母女救出，均呈現到院前心肺功能停止狀態，其中少女送醫後不治，母親經醫院搶救雖恢復生命徵象轉加護病房觀察，但下午仍因傷勢嚴重，宣告不治。

檢警查出，一輛無牌照廂型車當時倒車衝入事發民宅後引發火警，涉案人隨即逃逸，經掌握特定對象，發現涉案的許男向屋主租屋逾二十年，今年七月間疑因租賃糾紛屋主要求搬離，許男搬離過程中與屋主發生糾紛，且許男又疑因性騷擾屋主女兒遭被害人提告，全案檢方正調查釐清。

縱火案發生後，檢方組成專案小組，指揮警方進行蒐證調查、調閱監視器畫面鎖定涉案許男，循線拘提他到案，並經檢方會同法醫相驗二名死者遺體後，已擇期解剖。

全案經警方三日晚間將許男依殺人、公共危險等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，檢察官複訊後，認定許男涉犯殺人等罪嫌，且有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，並有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。