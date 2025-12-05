疑租約到期！家樂福竹北勝利二店宣布熄燈 僅到12/15

家樂福竹北勝利二店於12月15日正式熄燈，這一消息令當地居民感到相當不捨。該店自開業以來，已經服務社區多年，許多顧客對此表示驚訝與失落，認為這不僅是商店的關閉，更是對當地經濟狀況的反映。

竹北一間家樂福宣布於12月15日熄燈。（圖／翻攝自Google Map）

據了解，家樂福竹北勝利二店因租約到期而決定結束營業。業者在店外張貼的公告中感謝顧客的支持，並表示將持續提供服務，顧客可選擇前往竹北成功店或使用家樂福線上購物平台。許多在地居民在社交媒體上表達了對這一變化的失望，認為這樣的關閉不僅影響日常生活，也反映了更廣泛的經濟挑戰。

廣告 廣告

家樂福竹北勝利二店因租約到期而決定結束營業。 （圖／翻攝自竹北人有事嗎臉書）

值得注意的是，家樂福在台灣的多家分店近期也相繼關閉，包括嘉義北門店、新竹竹北店及北投店等，這一系列的關閉事件引發了社會各界的關注與討論。

延伸閱讀

男網紅衝家樂福、全聯「隨拆隨吃放架上」挨告 判4至6月徒刑

家樂福一年內關第5家門市 台中青海店12月底結束營業

咖啡寄杯下殺買50送50 「10元爽喝」超商大杯拿鐵