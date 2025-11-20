疑競速釀禍！雙B名車失控 他站超商前無辜挨撞倒輪下

彰化縣埔心鄉員鹿路昨（20日）晚間傳出嚴重車禍！媒體報導，多輛雙B名車在街頭奔馳競速，結果其中一輛突然失控，撞上騎樓，不僅造成連環車禍，還有一名站在超商前的民眾閃避不及，當場挨撞，最後整個人被壓在車底下，救護人員到場發現他傷重意識模糊，急送醫院搶救。

員鹿路昨晚發生連環車禍。（圖／翻攝畫面，下同）

事發於昨天晚間，當時有多輛雙B名車於員林市沿員鹿路往埔心方向行駛，從監視器畫面可見，一輛白色的休旅車不僅速度快，還跨越雙黃線超車，結果因前車剛好減速要左轉，導致他煞車不及當場失控，最後右切撞到超商才停了下來，而在失控的過程中又與另一輛車發生碰撞。

警方調查，這起事件疑似是競速或是超車行為所致，確切肇事原因仍待進一步調查。

消防局獲報後趕抵現場，初步確認現場有4人送醫，其中3人受驚嚇但意識清晰，另1名傷者傷勢最為嚴重，當時他站在超商前面，卻無故遭到車輛失控波及，當場被撞飛倒地，從現場畫面可見，他整個人被壓在車底下，救護人員到場時發現他全身多處骨折，且意識相當模糊，目前已緊急將人送往醫院。

