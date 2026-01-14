疑竹聯幫會長操盤 誘騙「拒保族」吸金上億

記者吳允芊、李昇峰／台北報導

假保險，真騙錢！竹聯幫成員涉嫌成立假保險公司，把目標對準銀髮族、身障人士等被拒保人士，強調低保費、高保額，每月只要付3600元，還說招募親友加入可以抽佣，擴大吸金鏈，被害人多達2800人，共1.1億元保金，被幫派挪為私用，買名車、名錶及房產，公司掛名的張姓負責人被羈押。

竹聯幫成員成立假保險公司，把被拒保人士當肥羊宰，被害人多達2800人，共1.1億元保金。

大批檢警攻堅搜索，整理出一箱箱紙本資料，裡面全是被害人保險個資文件，還有宣傳單、業務教戰手冊，因為這處據點看似保險公司，實際上是竹聯幫新莊會會長在幕後一手操盤主導的假互助、真吸金。

廣告 廣告

公司背心上寫著「捍衛拒保族」，實際上卻把他們視為待宰羔羊，幫派成員成立保險公司，推出互助保障、身故險專案，強調免體檢、無年齡上限，每月只要小額繳交3600元，再加上1200元年費，繳滿3年或6年，分別可領25萬及33萬身故互助金，或可退還110%的互助費，誘騙年長、身心障礙者，還話術會員招募親友加入可抽佣百分之40-60％，宛如「龐氏騙局」模式吸金，4年間受害會員至少2800人，不法所得超過1.1億。

推出互助保障、身故險專案，強調免體檢、無年齡上限，每月只要小額繳交3600元，再加上1200元年費，繳滿3年或6年，分別可領25萬及33萬身故互助金。

被害人何先生：「經過跟公司協商討論，他們一再恐嚇我，我們明知道被詐騙了、他們公司財務有問題，但是我們不敢檢舉。」

解約竟得等兩年，還被威脅恐嚇，會員陸續發覺受騙，檢警調查公司根本沒有成立信託，安心基金只有4000多元，上千萬保險金全都進了竹聯幫天龍堂新莊會，莊姓會長及張姓小弟等人的私人口袋，但最後僅有掛名負責人的張姓小弟被收押。

刑事局偵二大隊第二隊長古三民：「（嫌犯）現金含存款共計新台幣1158萬餘元，有價證券242萬餘元，3處土地及1部車輛。」

弱勢族群本來是想買心安，卻慘成吸金被害人，血本無歸，只盼能有機會討回辛苦錢。

更多三立新聞網報導

趁現在快玩！6旬婦「繼承900萬」全砸在出國 回家後慘了

多國信了慘受害！財經網美戳破「中國大外宣」真相：台灣能打贏

長相曝光！北海道酒吧「牆壁女屍」是28歲護理師、生前為常客

欠債近900萬！「台灣小京都」爆財務危機 政府要收回經營

