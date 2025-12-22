疑籌劃犯案已久 張文化名「張鋒嚴」網購作案工具

1219台北捷運、中山隨機攻擊案持續偵辦中，檢警從兇嫌張文的網路雲端中發現完整作案計畫，並發現張文化名「張鋒嚴」在網路上採購作案工具。檢警指出，張文自去年4月起開始採購戰術手套、防毒面具等裝備，今年1月起也陸續向生存遊戲業者購買煙霧彈，研判其自去年起即有預謀犯案意圖。

張文買凶器「錢」哪來？ 警方發函金融機構助查金流

張文被軍方汰除後，2023年6月曾擔任保全約一年，月薪約4萬元，但去年6月起便無薪資申報紀錄，生活開銷僅仰賴母親微薄金錢資助。張文如何支付房租以及大量作案工具費用，警方已發函金融機構協助調查相關金流。

此外，網紅四叉貓昨（21）晚在臉書發文指出，張文高中就讀餐飲科，但大學就讀國立虎尾科大資工系，並稱其4年前曾參加大專生研究計畫，並貼出報告書中的大頭照。另外，該計畫也領到科技部補助4萬8000元，貼文曝光後引發網友討論。

網紅四叉貓貼出張文4年前參加的大專生研究計畫的報告書以及大頭貼照。圖／翻攝自Facebook@四叉貓。劉宇（滾動）

台北／蔡長育 責任編輯／周瑾逸

