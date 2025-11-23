疑精神不濟自撞！19歲女大生摔落水溝 送醫不治

一名女大生騎機車行經霧峰靈隱寺附近時，疑精神不濟自摔邊坡，送醫不治。圖為附近道路。取自Google Maps



一名19歲鄭姓女大生今（11/23）早騎機車行經霧峰一處道路時，疑因精神不濟，自撞護欄摔落水溝，同行友人急忙報案，警消趕到時，她出現瞳孔放大等情況，送醫搶救仍宣告不治。

台中警消今早10時許獲報，霧峰民生路靈隱寺附近有騎士摔車，立即派人搶救，到場時發現女騎士摔落約4、5公尺深的水溝，先移至安全處，當時女騎士已有瞳孔放大、意識不清且有躁動現象，緊急送往亞大醫院，無奈傷勢過重，下午2時27分宣告不治。

據了解，女騎士是鄭姓女子，是北部人，於台北就讀某大學，南下與友人出遊，今早疑因疲勞駕駛，在事故路段突然自撞護欄，當場噴飛，摔落水溝內。警方已聯繫上家屬，詳細事故原因仍待進一步調查。

