疑精神不濟釀禍！曳引車深夜撞民宅電桿 超載19噸瀝青要罰

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區仁林路昨(28)日深夜11時發生曳引車自撞車禍，46歲駕駛王男疑因精神不濟恍惚，致右前車頭自撞前方電桿及民宅門口，警方發現他超載19噸瀝青，最高可處4萬8千元罰鍰，將進一步釐清事故原因。

經警方了解，王男駕駛曳引車沿仁林路西向東方向直行時，疑因精神不濟自撞前方電桿及民宅門口，未與其他車輛碰撞，現場無人受傷。

經查該曳引車搭載瀝青，配有臨時通行證，惟過磅超載19噸，違反道路交通管理處罰條例第29-2條規定掣單舉發，可處4萬8000元罰鍰。

駕駛王男經實施酒測值為0，車上無乘客。員警現場交通疏導並通報台電處置。初步研判為駕駛王男未注意車前狀況導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

