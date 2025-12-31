疑精神不濟開啟輔助駕駛 自小客撞擊國道緩撞車

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）1輛自小客車今天行經國道1號北上苗栗路段，撞上前方警戒的施工緩撞車，車頭幾乎全毀，警方說，小客車林姓駕駛（27歲）疑因精神不濟使用輔助駕駛系統肇事，幸無人受傷。

國道公路警察局第2大隊指出，林男上午9時許駕駛自小客車於國道1號北上130.3公里苗栗縣公館路段，疑似精神不濟，未注意前方路況，撞擊由蔡姓男子（56歲）駕駛的國道施工緩撞車，因撞擊力道猛烈，緩撞架扭曲變形，自小客車車頭嚴重凹陷，零件散落路面。

廣告 廣告

蔡男指出，當時正在執行國道樹木修剪作業，看到後方車輛高速衝過來，直覺一定會撞上，所幸工作人員沒有受傷。

國道員警指出，小客車駕駛林姓男子坦言有使用輔助駕駛系統，雙方駕駛酒測值均為0，事故無人受傷。

警方呼籲，開車務必遵守行車安全規定，使用輔助駕駛系統並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。（編輯：李淑華）1141231