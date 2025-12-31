疑精神疾病發作！男子由住家陽台朝馬路丟擲物品 因這事僵持4小時

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名63歲男子疑因精神疾病發作，昨天（30日）下午不時由住家二樓陽台朝馬路丟擲物品，影響往來人車安全，經警方到場管制人車，並連絡上其住在新竹縣的家屬，但家屬不同意警方破門，僵持約4小時後才由趕來的家屬開門陪同男子就醫，還好過程中未衍生其他意外。

龜山警分局表示，一名住在龜山區的63歲男子，昨天下午15時30分疑似精神疾病發作，由住家二樓陽台向馬路丟棄物品，影響來往人車安全，警方據報後立即在巷弄前後管制人車進入。

但因該戶一樓鐵門緊鎖，警員無法進入，於16時30分聯繫上其住在新竹縣的家屬，但家屬表示不同意警消破門，並稱會立即北上處理，警員研判現場沒有立即危害其他人安全，故在現場監控；直到晚間19時30分家屬到場陪同男子強制就醫，始結束一場驚魂記

