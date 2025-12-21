疑精神疾病發作？蘆洲男捷運站喊「我有槍」 警壓制送辦法院裁准羈押

邱男疑似精神疾病發作，昨日上午在捷運站出口大喊我有槍，還攻擊警員，被移送後檢方聲押獲准。翻攝畫面

北捷19日才發生張文持刀隨機砍殺民眾案件，造成4死11傷慘劇，就在社會擔憂出現模仿效應的情況下，新北市蘆洲35歲邱姓男子昨（20日）在三民高中捷運站出口大喊「我有槍」，後經現場警方壓制逮捕，過程中造成1經員警受傷，警詢後移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

昨日上午10點左右，邱男在突然在蘆洲三民高中捷運站出口外大喊「我有槍」，隨後即朝捷運站2號出口移動，當時恰好有巡邏警力經過發現，立即上前盤查，不過邱男卻情緒激動、拒不配合，且在過程中作勢攻擊，造成1名員警在逮捕過程中手部受傷，所幸經送醫治療並無大礙。

邱男後續遭警方逮捕，並依涉嫌涉嫌恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押，院方訊問後並參酌檢方提出的相關事證，認邱男涉犯傷害罪，犯罪嫌疑重大，並有再犯之虞，有羈押之必要，裁准檢方聲請。

據了解，邱男疑似患有精神疾病，為衛生局列管個案，案發當時因忘了吃藥，導致病情發作而出現脫序行為，但由於北捷隨機傷人案發生，因此檢警不敢大意，依法將其逮補送辦，避免造成民眾恐慌。



