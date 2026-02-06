疑結帳起口角！ 街友醉氣沖天拿酒瓶狂砸店員頭

高雄市 / 綜合報導

高雄新興區中山一路，一家超商店員在結帳時，遭一名疑似喝醉的60歲女子辱罵，接著做出一連串脫序舉動，甚至持酒瓶亂砸、攻擊，店員因此受傷頭破血流，當下店內其他員工和部分顧客緊急躲進倉庫避難。警方獲報到場，將人制伏，移送時，嫌犯還胡言亂語。初步了解，他有竊盜、公共危險前科，這回又動手傷人，現在被依殺人未遂移送法辦。

超商內傳來謾罵聲後，接著就聽到玻璃瓶砸碎聲響，駭人聲不斷發出，玻璃碎片四處噴濺，櫃台內男店員趕緊往倉庫方向避難，沒多久傳出有人受傷了，一名女店員被攻擊頭破血流，緊急拿衛生紙試圖止血，但頭部受傷，早已無力癱軟呆坐在旁休息。

警方獲報到場，立即要嫌犯與他的友人不要動，更迅速將犯嫌制伏，遭到傷害的店員頭部受創，被緊急送醫，目擊民眾說：「酒瓶把它整個一瓶一瓶拿下來摔，然後摔那個那個店員的頭，然後那個店員，女店員的頭五六分鐘吧，砸的時間蠻長。」

事發就在6日，當時60歲李姓女子，疑似幾杯黃湯下肚後，進到超商消費，過程和28歲潘姓女店員起了口角，接著情緒失控，將一旁玻璃酒瓶丟落在地之外，還攻擊店員頭部攻擊，記者VS.目擊民眾說：「(店員引導你們趕快先躲進去)店員也沒有，我就看他們趕快就是往那個倉庫的地方，她說店員之前對她有沒有，有歧視。」

突如其來暴力意外，讓不少人餘悸猶存，現在內部一團亂，超商員工只能緊急善後，新興分局中山所所長陳湧介說：「全案依殺人未遂罪嫌移請高雄地檢署接續偵辦。」

根據了解，這名嫌犯有竊盜、公共危險前科，平常住在屏東，這回來高雄找朋友，結果疑似酒後失控做出攻擊舉動，超商遇到客人鬧事，導致員工受傷進醫院縫三針，看到他的傷勢，令人感到相當心疼，現在超商業者發聲明，第一時間已叫救護車陪同職員就醫，同時報警請警方協助捍衛門市權益，後續嫌犯被依殺人未遂罪嫌移送法辦，警方也要進一步釐清他的犯案動機。

