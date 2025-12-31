疑統戰組織假冒親台僑團上網徵軍裝照 中共「借殼上市」手法曝光

立法院外交及國防委員會今(31日)邀請僑務委員會委員長徐佳青報告「鏈結海外僑台商與台灣產業共同發展之成果」，並備質詢。(記者叢昌瑾攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨立法委員林楚茵今(31)日指出，近期網路出現冒用華僑組織「洪門致公總堂」名義的假帳號，發布徵求軍裝照的訊息，手法異常。僑委會委員長徐佳青說明，這是中共「借殼上市」手法，由統戰組織搶先在台灣、中國登記同名組織，藉此混淆視聽，真正的反共僑團反而無法登記。

立法院外交及國防委員會邀請僑務委員會委員長徐佳青報告「鏈結海外僑台商與台灣產業共同發展之成果」，並備質詢。

林楚茵質詢表示，一般網路詐騙通常以騙財為目的，但此案要求提供軍裝照片，更像鎖定國軍與退伍軍人進行情蒐與滲透，搭配近期中共軍演威嚇氛圍，恐是中共在僑界發動認知作戰。

徐佳青示警：「無煙硝的戰爭」早已持續不斷

徐佳青答詢強調，錯假訊息與「無煙硝的戰爭」早已持續不斷，美國洪門致公堂在當地依法登記，已有150年歷史，至今仍堅定反共、支持中華民國台灣，但近年發現有中共扶植的統戰組織在中國、台灣搶先登記同樣名稱，實際上是完全不同的組織，僑委會已向舊金山洪門致公堂總堂確認，對方明確表示絕非他們所為。

針對這類借殼上市、以假亂真的統戰，徐佳青說明，僑委會過去兩年已強化內部訓練，要求在最短時間內將正確資訊散播到僑界各群組，同時基於保護國人安全與個資，持續宣導不要隨便提供個人資料給他人。

