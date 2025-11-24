疑美論因川普烏俄28點和平計畫再起？ 吳志中：歐洲對條件有很大疑慮

〔記者黃靖媗／台北報導〕川普政府上週提出28點烏俄和平計畫，要求烏克蘭割讓頓巴斯全區、限縮烏軍規模、放棄加入北約等，使疑美論再起。對此，外交部次長吳志中今(24)日表示，這還不是最終方案，「歐洲在這方面看法與美國不盡然一樣」，對條件有很大的疑慮。

立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

近期才赴歐訪問的吳志中表示，該和平計畫是由美國提出，歐洲對條件有很大的疑慮，目前這還不是最終方案，歐洲在這方面看法與美國不盡然一樣。

針對台灣立場，吳志中說明，我國反對大國藉由武力擴張領土，並主張和平是重要方向與原則；讓戰爭儘早結束，是歐洲、台灣、美國等大家的共識。

