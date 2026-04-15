疑美論定案？台灣人不信「美國出兵護台」民調曝光 作家獻策一招避免被丟包

近年國際地緣政治動盪，總統賴清德上任後，台海越顯兵兇戰危，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平在北京舉行的「鄭習會」落幕，兩岸關係再度成為討論焦點。「民主文教基金會」最新發布有關兩岸及美中台關係的民調顯示，有過半國人認為美國「不會」無條例派兵來保護台灣；新黨副主席李勝峰認為，從數據可以總結出，「疑美論」在台灣民意中已經定案。對於出兵護台民調，作家「漂浪島嶼」14日在臉書諷刺道，民調加上「無條件」的前提，簡直是強美國所難，這樣的結果太傷青鳥、台派的心，他並標註「​超缺德民調_無條件前提是刁難_問HowMuch_HowLong才合理」的標籤。

美國會無條件出兵保台？過半國人搖搖頭

今年逢「台灣關係法」簽署生效47周年，民主文教基金會14日針對兩岸、美中台關係發布最新民調，調查中問及「如果兩岸發生軍事衝突，你認為美國會不會「無條件」派兵來保護台灣？」結果顯示，有高達54.4%的民眾認為「不會」（一定不會28.2%、可能不會26.2%）；28.6%認為「會」（可能會16.2%、一定會12.4%），另有17%未表態。​

無條件出兵太為難美國？作家獻策： 收錢辦事天經地義 ​

對此，與會學者、中國文化大學講座教授楊泰順直言，民調結果無疑是當頭棒喝，民眾並未對「美國支持台灣」抱持虛幻的想像。對此，「漂浪島嶼」指出，美國總統川普（Donald Trump）對日本、韓國、北約都要收軍費，怎麼會有免費保護台灣的道理？民調加上「無條件」形成調查障礙，有超過5成的民眾都不相信，「造成如此民調結果，太傷青鳥、台派的心。」他建議，民調應該設計成「覺得美國收錢是否會保護台灣？」收錢辦事天經地義，在付費的前提下出兵保護，應該會有更多民眾相信。

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美國無條件出兵不可能，保護到底更不可能？

「漂浪島嶼」提到，美國還有個習慣，常常仗打一半不順遂就落跑，如越戰、阿富汗被拋棄，伊朗也正在發生，付費保護台灣算上半場，打到完才算守滿整場。他進一步說，民調應繼續問「相信前金後謝付費美國會保護台灣到底？」相信會有更多人相信美國會保護台灣到底。他總結，打仗要花錢，無條件太考驗友誼道義，「How Much？How Long？才是合理化的交易保護模式。」文末，他也標註1.2兆新台幣可算前金、一定要簽鐵桿協定、事成包贏還有後謝等標籤。

該份民調由民主文教基金會委託艾普羅行銷市場研究公司執行，調查對象是全國年滿20歲以上的民眾，訪問日期為4月4日至7日，以電話訪問，有效樣本1076人，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差正負3%，依性別、年齡、學歷及縣市等變數進行加權。

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