即時中心／廖予瑄報導

中國人民解放軍東部戰區昨（29）日宣布將進行「正義使命-2025」圍台軍事演習，並在今（30）日進行實彈射擊，受到國際高度關注。對此，國防部下午也召開臨時記者會說明，文宣心戰處處長朱蕙芳指出，針對本次中國軍演的爭議訊息一共有46則，國防部針對中國認知作戰的威脅，除了進行嚴密監控外，也已立即發布澄清影片，讓國人及國際了解到，台灣堅守自由與民主的信念。

根據國防部資料，昨日網路上針對中國圍台軍事演習的爭議訊息，竟高達46則，包含了抨擊政策6則、詆毀國軍2則、疑美論4則、演習武統34則；對於爭議訊息滿天飛，國防部也立即採取查證、溯源、澄清、反制等應對措施，避免社會大眾被這些訊息誤導。

快新聞／疑美論、詆毀國軍、演習武統... 國防部揭中國軍演爭議訊息「高達46則」

針對中國圍台軍事演習的爭議訊息高達46則。（圖／民視新聞）

朱蕙芳進一步說明，昨日甚至流出一則，以「中國海警環台執法巡查」為題的文章，指出基隆、台南、高雄、花蓮等4個港口遭封鎖；另外，今日也有人發布影片，表示解放軍已逼近台灣9海浬。

「針對中共認知作戰的威脅，國防部除了全時的監控掌握，也發布了立即備戰操演的相關畫面」，朱蕙芳直指，位抵禦錯假訊息在社會中流通，國防部也提供澄清片給媒體，或透過多元管道讓民眾及國際社會知道，「台灣堅守自由與民主的信念」，以爭取國人及國家的支持。

