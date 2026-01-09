疑考生跪神桌前「巴頭祈福開智慧」 樂成宮：私人行為.未經同意

台中市 / 綜合報導

大學學測17日登場，不少考生到廟裡拜拜求考運，有民眾發現，1名疑似考生的男學生，來到台中樂成宮拜文昌帝君，另一名女子站在他後方，疑似為了幫他「開智慧」，用雙手對著頭部，連續用力拍打，清脆的巴掌聲響徹大殿，引發關注，廟方強調，這是民間人士來到廟裡，私下進行祈福的行為，事先並沒有報備，後續將會加強巡邏，避免影響其他民眾。

男學生跪在神桌前，雙手合十，後方的女子張開雙手，用手掌不斷拍打，男學生的頭，拍打的力道相當強勁，不斷發出清脆的聲音，男學生的前方有一隻巨型的文昌筆，他跪在文昌帝君面前，疑似為了求考運來到廟裡祈福。

事情發生在台中樂成宮，17日大學學測就要登場，這名女子打了好幾個手印，似乎在為男學生加持開智慧，但拍打的力道相當驚人，網友留言，「這我也會小事一樁」，「要送台大還是送台大就看悟性和力度了」，為什麼這麼做，當事女子解釋考生反應讀書記不住晚上睡不好，才會向她求助。

當事女子說：「我問祂(文昌帝君)有什麼方法，然後祂跟我講說，可以用巴頭的方式改善，把腦迴路把它疏通，疏通之後，回去就會好睡覺。」有沒有效果難以證實，廟方強調，民間人士到廟裡私下做祈福的儀式，事先並沒有知會廟方，台中市樂成宮董事洪榮吉說：「我們不會有法師，或者說我們的志工義工，這邊在幫忙開智慧。」

醫師提醒，用手拍打頭部力道過度，最嚴重可能會腦震盪，台中市立老人醫院神經外科醫師吳育綸說：「可能會造成頭皮血腫，疼痛啊腫脹，再嚴重一點的話，可能會造成像噁心嘔吐，類似腦震盪的症狀。」考前抱佛腳拜拜求個心安，神位前擺滿了准考證與供品，卻有民眾用拍打頭部的方式，來開智慧，廟方解釋文昌帝君位於2樓，辦公人員平常都在一樓上班，沒注意到這個情況，後續將會加強巡邏，以免影響其他拜拜的民眾。

