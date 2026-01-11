疑自撞護欄跌落3層樓高橋下 73歲騎士傷重不治

台中市 / 綜合報導

台中和平區今(11)日上午發生嚴重車禍，一名73歲楊姓男子，騎機車行經穿龍橋時，從橋的護欄和道路間的縫隙，連人帶車從約3層樓高的橋面，摔下邊坡，當場失去生命跡象，救難隊以吊掛方式救援緊急送醫，但不幸還是沒有救回，家屬說，楊姓騎士，身體還相當硬朗，每天都會到山上的果園工作，路應該很熟，不明白怎麼會發生意外，警方初步排除酒駕，至於事故原因還有待釐清。

男騎士跌落橋下，往下看將近三層樓高，救難人員立刻用繩索，將人吊掛到路面，車禍就發生在今日中午台中和平區，73歲的楊姓男騎士，騎車經過這條穿龍橋時，因為不明原因，從橋護欄和一旁小路的縫隙中，連人帶車，從將近三層樓高的橋面摔下邊坡，頭部受創，當場失去生命跡象，送醫宣告不治。

第二大隊東勢分隊小隊長陳柏余說：「經查該患者為男性年約73歲，左前額處有疑似腫脹撕裂傷，已呈現OHCA狀態。」楊姓男騎士的妹妹，聽到噩耗趕到醫院，她說楊姓男騎士身體健康，到現在每天都會上山到果園工作，這段路應該非常熟悉，不明白為什麼會摔下去。

楊姓男騎士妹妹說：「去他的果園還有甜柿園，他就來來去去，晚上就回來這樣子，哥哥看起來健朗嗎，可以，他很會做，從小就工作的人。」

楊姓男騎士巡完果園，發生自撞意外，警方初步排除酒駕，不過騎士行經的路段，道路寬敞筆直，有沒有可能是身體不適導致車禍，詳細事故原因，有待警方調查釐清。

