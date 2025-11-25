疑與友酒後爆爭執 居服員上門驚見獨居男死亡

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗一名67歲鄭姓獨居男子，11月25日過生日，24日上午卻被居服員發現倒臥家中，已經明顯死亡，警消一度以為他跌倒摔傷，但調閱監視器發現，22日有兩名男子到鄭姓男子家中，停留約1小時後離開，鄭姓男子從那時起，就再也沒有出門過，警方將兩人拘提到案，他們是鄭姓男子酒友，當天疑似相約飲酒，過程回想起5、6年前，鄭姓男子曾向警方報案被騷擾，發生爭執，另外死者家屬懷疑他們還行竊，因此全案依傷害致死、強盜等罪嫌送辦。

監視器畫面拍下，22日下午4點58分，兩名男子從民宅走出來，其中一人從容將機車騎到門口，另一人坐上去慢慢戴好安全帽，全程沒有一點慌張，但他們離開後的兩天，24日居家服務人員來到這戶民宅，發現命案！獨居的屋主倒臥在家裡，已經明顯死亡，嚇得居服員趕緊報案。

鄰居說：「都自己喝酒，自己唱歌。」死亡的屋主，是67歲鄭姓男子，鄰居說，他平日獨居不太和鄰里互動，一開始被發現倒臥家中，頭部撕裂傷有，一度以為是跌倒撞擊頭部，但警方調查發現，兩名男子22日下午4點09分進屋，直到24日上午9點居服員上門，這段期間，鄭姓男子都沒有出過門，警方因此懷疑，兩名男子與命案有關聯。

記者VS.涉案謝姓男子說：「(你用什麼打他)我沒打他，(那他怎麼會受傷)他(指蕭男)阿，我只是罵他，因為他之前跟警方說，我去他家裡騷擾他。」警方將涉案42歲謝姓男子，和27歲蕭姓男子移送，謝姓男子將責任推給蕭姓男子。中山附醫法醫科主任高大成說：「看傷口角度在哪，位置在哪，角度在哪，他這個人身體是不是有老翁皮屑。」高大成說，看頭部受傷的部位，加上確認手部皮屑，就可以比對是誰動手將人打死。

苗栗警分局偵查隊長林文元說：「到死者家中飲酒，停留大約1小時，期間與死者發生爭執。」鄭姓屋主11月25日生日，沒想到生日前一天，被居服員發現身亡，而被拘提的兩名男子，謝男有公共危險前科，蕭男則有毒品詐欺前科，兩人都無業，平時和鄭姓男子是酒友，當天一起喝酒，疑似回想起5、6年前，鄭姓男子曾向警方報案被騷擾，發生爭執，但兩人都否認動手，不過家屬另外還懷疑他們行竊，所以全案依傷害致死、強盜等罪嫌送辦。

