疑與妻口角！醉男先砸屋毆小姨子 再飆車「1小時連2撞」

10日下午，高雄市杉林區發生酒駕車禍肇逃案件，肇事的曾姓男駕駛，先撞了一名保養廠女性技師逃逸後，又在70公尺外衝撞一部雙載機車，導致3人輕重傷，曾姓駕駛當天疑似跟老婆吵架，幾杯黃湯下肚後，先到娘家洩憤砸物，接著又動手傷人，事後開車路上狂飆，導致3人被撞上。車禍發生後，女技師還在醫院治療，這讓保養廠業者好心疼，在鏡頭前紅了眼眶，而他也氣憤的向法官喊話，盼能重判，讓肇事駕駛付出應有代價。

保養廠外，突然出現一部轎車，快速竄出，看起來像是要超車，但下一秒，保養廠業者：「你有沒有怎樣。」巨大撞擊聲響傳出，車殼零件四散，揚起大片煙塵，被撞的女技師騰空飛起重摔倒地，現場所有人魂飛魄散，惡劣的是，闖禍的肇事駕駛，油門一踩高速逃離。

保養廠業者：「咻，就聽到碰，妹妹就不見了，來回這樣衝來衝去，應該時速，應該有140。」

車禍就發生在高雄杉林區，10號下午3點多，事後經查又是酒駕釀禍，曾姓駕駛先在清水路，撞了20出頭歲的女技師，導致他腿部骨折、骨盆碎裂，接著在70公尺外，又撞上一部雙載機車，接連肇事逃逸，一小時後警方在山仙路將他查獲，因散發濃濃酒氣 ，經酒測，酒測值達0.69。

保養廠業者：「一個人要扛起所有的家計，對，所以我有跟她媽媽說，不用擔心我能幫我就盡量幫。」勤奮認真的員工，現在還躺在醫院，保養廠老闆講到哽咽，面對鏡頭氣憤的說，要肇事駕駛遭到重判。事後警方經調查，曾姓男子肇事前，疑似與妻子爆發爭吵，幾杯黃湯下肚後，衝回娘家想要找人。

記者VS.曾姓男子岳母：「很激動就對了，喔嚇死，我再出去回來一個大洞，啊妹妹有受到他的(傷害)，有啊說有給他打啦。」房子玻璃全被砸毀，甚至動手毆打小姨子，最後抓狂在路上狂飆，導致3人輕重傷。

目擊民眾：「跑回去睡覺然後警察去他家抓到還在睡覺。」旗山分局交通組組長洪家和：「涉嫌酒後駕車公共危險及肇事逃逸致人受傷。」酒駕連撞還肇事逃逸，逃了一小時，終究栽在警方手裡，移送後法院裁定收押。

