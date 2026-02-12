疑與寵物業者不當往來 高市前動保處長50萬交保遭拔官

高雄市前動保處長葉坤松疑與寵物業者不當往來，高雄檢調日前發動2波搜索行動。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市政府前動保處長葉坤松遭檢舉疑似與寵物業者有不當往來，檢調日前發動2波搜索，並約談葉坤松到案，檢察官複訊後諭知50萬元交保。葉坤松也隨即被調離主管職務。（溫蘭魁報導）

根據了解，寵物業者依規定每年都要向高雄市政府申報相關文件資料才能營業，但疑似有業者沒有按規定繳交資料卻通過申報，經內部檢舉後，高雄檢調2月2日和4日發動2波搜索，並傳喚葉坤松和業者等人到案，高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，檢察官複訊後，諭令高雄市前動保處長葉坤松和蘇姓業者各50萬和200萬元交保：「持法院核發之搜索票，就高雄市動保處及相關涉案人員之住居所、營業處所等執行2波搜索，經傳喚相關被告與證人後，就葉姓及蘇姓被告各交保50萬、200萬元並均限制出境出海。」

另一名吳姓教授30萬交保，2名公務員各5萬元交保。

對此，高雄市政府也隨即將葉坤松調離動保處長一職，由副處長代理，市府農業局副局長梁銘憲說：「未來將全力配合相關調查作業，對於如果公務人員如有涉及不法情事，市府秉持勿枉勿縱原則，倘經司法機關查證屬實，必將依法嚴正處理。」

《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。