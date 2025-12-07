疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

疑似與聯邦衛生部長小甘迺迪有染的女記者奧莉維亞·努西因出版回憶錄又掀起爭議，因此與目前任職的「浮華世界」分道揚鑣。(美聯社)

疑似曾與聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)有染的女記者奧莉維亞·努西(Olivia Nuzzi)因出版回憶錄又掀起爭議，因此與「浮華世界」(Vanity Fair)共同宣布分道揚鑣。

據美聯社報導，「浮華世界」與努西5日發表共同聲明，宣稱雙方「基於雜誌最佳利益，已同意於年底結束合約，」數日前努西個人回憶錄「美國詠嘆調」(American Canto)正式上市，但該書反應冷淡，截至5日止，在亞馬遜(Amazon)排行榜位居第6094名。

廣告 廣告

現年32歲的努西去年9月受聘擔任「浮華世界」西岸編輯；她過去是「紐約雜誌」(New York Magazine)專訪政治人物的紅牌記者。但在去年秋天被踢爆，撰寫小甘迺迪參選2024總統大選報導時，與對方有密切私人關係。努西事後坦承與某位採訪對象有「私人」但非「肉體」關係，小甘迺迪發言人則辯稱雙方因採訪僅見過一次面，但已鬧的滿城風雨。

儘管如此，「紐約雜誌」還是認為有利益衝突，除刊登道歉啟事，並解雇努西。此外更牽扯出努西前未婚夫、Politico華府特派員利札(Ryan Lizza)家暴，女方於今年10月1日取得法院保護令，要求利札不得靠近她。

報導指出，努西在回憶錄提及私人關係與後續爭議時，以「政客」(The Politician)稱呼小甘迺迪，並將利札視為「我沒有嫁的男人」(the man I did not marry)，結果引發利札接連爆料，除了指控努西與另一名採訪對象有染，並為小甘迺迪提供政治建議等，犯下諸多記者禁忌，還公布小甘迺迪發送內容不堪入目的私人簡訊給努西。

隨後努西也強烈指控利札的爆料為「摻雜虛構與報復的色情內容」，成為媒體圈熱議焦點，就連「大西洋月刊」(The Atlantic)專欄作家海倫·路易斯(Helen Lewis)也趁機撰文諷刺：「該書號稱是坦白一切的回憶錄？哈哈，其實什麼也沒說。」

深陷職涯風暴的努西最後以一篇短文自嘲：「莫妮卡·陸文斯基(Monica Lewinsky，前總統柯林頓緋聞女主角)主動聯繫你並關心你的心理狀態。」

更多世界日報報導

退休後不再「大屋換小屋」 嬰兒潮世代留房給兒女當遺產

林青霞香港豪宅遭不速之客入侵 狠下心喊「殺無赦」

移除馬丁路德紀念日、六月節 新添川普生日免費入場國家公園