疑與水泥車爭道！ 騎士摔飛狂吐血 休假消防員助檢傷

台南永康發生嚴重車禍，一名60歲女騎士疑似與水泥車爭道發生碰撞後狂吐血。（圖／TVBS）

台南永康發生有騎士疑似與水泥車爭道，結果發生碰撞，連帶後方機車閃避不及追撞，其中60歲女騎士被飛撞倒地後狂吐血，剛好一名休假消防員路過，在救護車抵達前，先協助女騎士檢傷。

路口監視器記錄了事故發生的全過程。當時車流量相當大，小貨車、公車和水泥車都在行駛，機慢車道上的機車更是眾多。畫面中可見一輛紅色機車突然往水泥車方向靠近，下一秒連人帶車被甩飛，導致後方雙載機車閃避不及追撞倒地。追撞的騎士和乘客表示，他們都騎在旁邊，因為前方機車倒下而跟著倒下，強調自己也是受害者。

水泥車駕駛則表示完全沒有看到女騎士，也不知道當時是如何撞擊的，只聽到聲音後轉頭，就已經看到有人躺在地上，隨即趕緊停車。雖然女騎士沒有被大車輾過，但被甩飛的力道不小，水泥車駕駛描述當時情況相當嚴重，女騎士一直躺在地上動也不動，還一直吐血。

目前警方仍在調查是大車視線死角還是騎士超車不慎導致事故發生，相關肇事責任尚待進一步釐清。（圖／TVBS）

事故現場可見女騎士的機車倒地，衣服鞋子散落一地，地面上還留有斑斑血跡。所幸女騎士送醫時對聲音還有反應。永康分局副分局長謝貴琳表示，本起事故造成機車騎士1名受傷，已送醫治療。

女騎士因此次事故造成頭部和臉部撕裂傷。然而，目前警方仍在調查是大車視線死角還是騎士超車不慎導致事故發生，相關肇事責任尚待進一步釐清。這起事件提醒所有用路人，在行駛時務必注意交通安全，尤其是機車騎士更應與大型車輛保持安全距離。

