疑與男友起爭執 女暴飲高粱酒醉倒地 中興警馳援送醫

光明派出所與救護人員及時將女子送醫。（中興分局提供）





南投縣中興警分局光明派出所日前深夜接獲通報，一女子倒臥超商前不醒人事，疑飲酒過量，深夜備勤警員陳建友隨即趕抵現場，發現該女飲用高濃度高梁致意識不清，員警迅即通報救護單位馳赴並設法聯繫家屬，協助就醫，展現警方為民服務的積極精神，事後女子家人非常感謝中興員警。

警方進行瞭解，該名48歲女子稍早與男友發生口角後情緒激動，獨自離家至超商購買一瓶600 毫升、58度的高粱酒飲用。由於該女子平時極少喝酒，短時間內大量攝入高濃度酒精，導致身體無法負荷，出現意識模糊、無力癱軟在地，甚至吐出紅色不明液體，情況相當危險。

員警見狀立即協助清理呼吸道、避免阻塞氣管，並迅速通報救護人員前來。救護人員抵達後接手評估狀況，在警方協助下，與女子親友一同將其送往南投醫院接受緊急治療。所幸送醫及時並無生命危險。事後女子及其親友皆對警方的及時協助表達感謝。

中興警分局長梁献堂表示，民眾若因情緒波動或遇到挫折，切勿以過量飲酒方式排解，尤其未習慣飲酒者更應避免短時間大量攝取高濃度酒品，以免造成急性酒精中毒，危害自身安全。

倘若親友身邊有人情緒不穩或飲酒失控，務必及時陪同或通報相關單位協助，以免發生憾事。警方也呼籲民眾，若於公共場所發現有人倒臥、意識不清或疑似需要協助，應立即撥打110或119，由警方與救護人員共同處理，確保民眾生命安全。

※【台灣好新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1

問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※





