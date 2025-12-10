疑與黑道堂主飲宴涉洩密！ 新北刑大代理副隊長收押

新北市刑事警察大隊與金山分局，傳出多名員警疑涉不當與黑道往來，甚至洩漏偵辦中案件的機密情資。（圖／東森新聞）





新北市刑大與金山分局，傳出多名官警涉嫌與黑幫堂主宴飲洩露案件情資，檢方指揮法務部調查局台中市調處兵分多路，約談新北刑大偵一隊鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員以及現職金山分局的王姓巡佐等3員，另拘提先前涉及另一起洩密案遭羈押的中和分局張姓姓偵查佐，檢方複訊後，鄭姓代理副隊長遭收押禁見，張員15萬交保限制出境出海、王員10萬交保、趙員5萬交保。

據悉，新北地檢署偵辦新北市刑大洩密案，掌握偵一隊鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、任職金山分局的王姓巡佐以及中和分局張姓偵查佐，過去都任職於偵一隊，前（112）年曾涉嫌接受黑幫堂主宴飲，並透露偵辦案件的進度等相關情資。

新北地檢署檢察官指揮台中市調處昨天（9日）上午展開行動，前往鄭員、趙員、王員住處搜索，並將3人帶回偵詢，並於昨天深夜陸續移送新北地檢署複訊。

檢方複訊後，認定鄭姓代理副隊長所涉為違背職務收受賄賂的重罪，犯嫌重大且有串滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見獲准，王員依10萬交保、趙員5萬交保。

至於先前涉及另一起洩密案的中和分局張姓偵查佐，原本遭裁定收押禁見，8日才剛獲檢方撤銷羈押後，又再度遭拘提到案，複訊後諭知15萬元交保。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

