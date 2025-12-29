疑藉嬰兒中毒圖行竊！清潔工疑「奶瓶加消毒水」 家長公開監視器畫面

監視器畫面顯示，清潔工將奶瓶從三樓帶至二樓，疑似偷偷加入異物後再放回原位。（圖／翻攝自臉書／เจ๊ม้อย v+）

泰國一名家長日前透過臉書社團聘請日薪清潔工協助打掃居家，未料竟發生駭人事件。該名清潔工遭監視器拍下將「Dettol」消毒液摻入2歲多男童的奶瓶中，導致孩子疑似中毒，家屬事後送醫檢查並報警處理，驚悚過程經曝光後在泰國社群平台引發廣泛關注。

根據《ข่าวสดออนไลน์》報導，受害人「Yok女士」指出，當天因固定母工請辭，便透過臉書社團尋找日薪清潔人員，並未與新聘人員直接見面，由另一位母工負責交接與指導。事發當日中午約12時20分，祖母帶年僅2歲4個月的孫子午睡，將早上剩下的奶瓶放於床邊。孩子喝了幾口後，祖母驚覺奶瓶與孩童口中散發濃烈消毒水氣味，立刻將奶瓶拿走查看，並聯絡家人。

廣告 廣告

Yok女士趕回家後，親自嗅聞與試嚐奶液，確認含有Dettol味道，隨即崩潰痛哭並抱著孩子趕往急診室。幸運的是，經醫師檢查並觀察24小時後，孩子未出現異常症狀，醫院也建議家屬保留奶瓶樣本送驗，作為未來提告之依據。

令人不安的是，當家屬質問清潔工是否碰過奶瓶時，對方先聲稱僅用抹布擦拭，當被告知孩子已送醫且奶瓶含毒後，竟冷淡回應「不記得做了什麼」，隨即匆忙離開現場。家長事後調閱監視器畫面，赫然發現清潔工將嬰兒飲用一半的奶瓶從三樓帶至二樓，在無人注意時倒入消毒液後，再放回原位，行為明顯刻意。

更進一步回看監視影像，發現該名清潔工打掃時並未專心工作，反而開啟吸塵器製造噪音、四處拍攝屋內財物及個資，甚至趁家人外出時躲藏於戶外清潔間內，待車輛駛離後再試圖重返屋內。此一行徑讓家屬更加懷疑其另有圖謀。

案件曝光後，有自稱認識該清潔工的網友在社群平台「เจ๊ม้อย v+」與X發文爆料，指出此人疑為慣犯，會藉由對幼兒下毒、引發家人就醫分心後，潛回屋內偷取財物與文件。相關留言引發輿論撻伐，呼籲雇主提高警覺。

目前該家屬已至曼谷Bang Phongphang警局備案，警方表示因孩子無生命危險，暫無法立案起訴，後續仍需等待毒物檢驗結果，預估需時至少一個月。Yok女士坦言，雖孩子平安無恙，但對清潔工目前仍可自由活動感到憂心，因此決定將事件公開，盼成為他人警惕。

泰國一名家長透過社群平台聘請日薪清潔工，事後發現對方疑似在嬰兒奶瓶中摻入消毒水。（圖／翻攝自臉書／เจ๊ม้อย v+）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多

時薪1.1萬台幣！美航機師曬薪資單年收破千萬 網：考照去哪報名

律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人