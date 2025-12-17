疑藍白「為2原因」癱瘓憲法法庭！謝長廷：惡霸欺負良家少女

政治中心／黃依婷報導

行政院長卓榮泰近日依據憲法第37條所賦予的權力，不予副署立院再修版《財政收支劃分法》。曾任行政院長的總統府資政謝長廷也感嘆，「看到台灣在野黨有計劃的讓憲法法庭癱瘓，沒有感動，只有困惑，不知他們目的何在？」，直言「這是惡霸欺負良家少女的邏輯」。

謝長廷發文，日本政局也是朝小野大，預算、法案都很難通過，一度幾乎動彈不得，日本維新會在10月間加入自民黨聯合政權，並沒有要求擔任什麼部會大臣，當時維新會主席吉村洋文說了一句話「只希望讓日本動起來，繼續向前推進」，之後日本果然動了起來，在國際社會大步往前邁進。

廣告 廣告

謝長廷表示，但是看到台灣在野黨有計劃的讓憲法法庭癱瘓，沒有感動，只有困惑，不知他們目的何在？也為此推測出2原因，首先就是「對自己的言行和通過的法案沒有信心」，擔心通不過憲法法庭的檢視，所以大法官人選要他們自己的人才會通過，那就請光明正大把自己中意的人攤在陽光下，讓大家檢視。

謝長廷也提到，「明知大法官人選不像臨時工那麼容易找，故意一次把七位人選都否決」，趁憲法法庭人數不足10人，而無法運作時，趁機加速通過違憲的法案，並要求總統公布，企圖生米煮成熟飯再說，這是惡霸欺負良家少女的邏輯，其實國民黨、民眾黨的委員也應該有善的力量，大家都知道政治癱瘓不是人民之福，也是浪費生命，何妨勇敢站出來打開僵局，讓台灣向前走，你我的生命才有意義。

更多三立新聞網報導

卓揆不副署在野卻不倒閣 尚毅夫嗆爆「笑你們藍白沒種」凌濤尷尬回1句

曝立院「今年唯一正常時刻」！沈榮欽：謝謝公民團體發動大罷免

藍白「三度封殺」1.25兆國防特別預算 綠委說重話：別再扯自己國家後腿

卓榮泰不副署讓藍白大崩潰！李正皓笑翻：自以為聰明封殺憲法法庭

