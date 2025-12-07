疑虐殺于朦朧 田海蓉痛哭「被惡意攻擊」 電影5天慘下架

中國男星于朦朧驟逝，爆出涉事藝人都遭到抵制，其中田海蓉《電影》火種更為嚴重。（圖／翻攝自于朦朧、火種微博）





中國男星于朦朧在9月離世後，至今死因都被大眾討論，許多人傾向是被潛規則殺害，並整理出17人名單指出其分工，名單內的人演藝事業皆受到波及，其中，女星田海蓉的2部電影皆票房慘澹，更還由上映沒多久直接被下架的情況。

田海蓉10月中下旬時候，電影《火種》票房慘澹、差評如潮，甚至于朦朧家鄉新疆總共46家影院，除了3家影院首日排了《火種》，其他全部沒有上映，第二天則全面沒有上映。

近日新片《我的世界沒有我》再度受到抵制，田海蓉在深圳路演時候，還哽咽跟觀眾表示用心拍攝的電影遭到抵制，自己也被惡意攻擊，讓她一度陷入了心靈困境，自己至今都還在自我和解。

即便田海蓉和觀眾表達了自己的委屈，但《我的世界沒有我》還是在上映5天後就被下架，網友也紛紛表示：「資本終究敗給了民意！」、「風波沒解決還敢上映？」、「現世報來得快」、「痛哭也換不回人命！」

