疑虐狗影片掀網路怒火！茶聚總部凌晨緊急聲明

Threads近日流傳一段疑似虐狗影片，一名男子情緒失控、多次揮打家中高齡犬的畫面引發廣泛震驚，民眾憂心犬隻安危，呼籲相關單位儘速介入。

影片在網路迅速擴散後，有網友指稱男子疑為某手搖飲加盟店負責人，事件也進一步波及品牌形象。茶聚總公司今（12）日凌晨緊急發聲明，宣布已第一時間啟動危機處置，並暫停涉事加盟主的品牌使用權。

茶聚加盟總部總經理吳致宏表示，在得知加盟門市負責人於社群平台發布疑似虐待動物影片後，感到震驚與遺憾，總部已啟動危機處置機制，包含暫停品牌使用權、啟動違規調查、釐清事實及進行法律評估。

許多愛狗民眾表示，影片中高齡犬的無助眼神令人心痛，希望動保單位盡快將犬隻安置到安全環境。大量網友湧入該品牌粉絲專頁與Google評論留言，要求總部明確切割並立即解約，認為即使是加盟體系，總公司仍應負起維護品牌與社會責任。

同時，也有網友翻查男子過往貼文，指出他先前常帶犬貓外出、陪伴復健或就醫，與影片中疑似施暴行為的落差極大；亦有認識男子的網友表示，他過去在公司任職時形象溫和，此次若影片內容屬實，令人難以理解。

目前網路上最受關注的核心問題仍是「狗狗是否安全」。部分民眾呼籲，網友避免使用激怒性的言語，以免造成當事人情緒失控，讓犬隻面臨更大風險。同時也期盼動保處盡速到場確認狀況並妥善安置。

