疑行動電源冒煙燒！台鐵區間車竄火苗 乘客驚逃

台鐵一輛區間車早上接近7點停靠在台中潭子「栗林車站」時，疑似乘客背包裡的行動電源突然燒起來，並且竄出火苗，座椅也被波及起火，車廂內頓時冒出大量濃煙，其他乘客嚇得趕緊跑出車廂，逃到月台上，幸好有熱心乘客趕緊拿車廂內滅火器滅火，全車列車乘客都沒有受傷，但飽受驚嚇。

車廂內疑似乘客背包裡的行動電源起火，角落的座位也被波及開始燃燒，仔細看，座椅的椅墊和椅背開始起火，還冒出陣陣濃煙，幾乎遮蔽了車廂內的視線，其他乘客嚇得紛紛逃出車廂外，還有人按下緊急對講按鈕，列車乘客說：「那個包包燒起來了。」

大家紛紛逃到月台上，這時一名身穿黑衣服的熱心乘客趕緊拿車廂內的滅火器，對著火苗一陣噴灑，好不容易把火撲滅，列車乘客說：「裡面還有，裡面，滅火器。」

火勢撲滅後，只見月台上一個被燒得焦黑的背包，一名疑似背包主人的女乘客，不斷上前查看背包，但也不敢碰觸。而車廂內還有燃燒過的行動電源，月台上瀰漫著滅火器的噴霧，其他乘客說：「發生事情的時候，大家都會互相協助，有人通知列車長，有人趕快緊急滅火，趕快逃離(到)別的車廂吧，如果在車上的話。」

台鐵調查，台鐵2122班次區間車，6點50分從潭子站出發，半路上旅客背包內的行動電源起火燃燒，6點52分列車停靠栗林站時，立刻使用滅火器撲滅火源，列車長和警方調查完畢後，原班車晚7分鐘開，車上旅客接駁到豐原站後，換搭其他列車北上。

鐵警豐原派出所長高爕聘說：「經查該旅客，未開啟使用行動電源，行動電源突然不明原因自燃。」背包主人向警方供稱，當時並沒有使用行動電源，究竟什麼因導致行動電源起火，警方正調閱監視器，釐清案情。

