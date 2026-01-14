社會中心／陳崇翰 基隆報導

自從捷運發生隨機攻擊事件後，民眾對於週遭都有保持高度警戒。14日下午，有民眾在基隆車站南站，看到街友疑似放火燒雜物，竄出黑煙，趕緊通報台鐵人員。消防隊到場撲滅火勢，但街友否認放火，警方把人帶回，釐清案情。

鐵網金爐火燒得旺，竄出濃濃黑煙，身穿白色背心的男子來回查看。14日下午2點，基隆車站南站、高砂橋下方，民眾目擊有人燃燒雜物，趕緊通報。

目擊者 vs. 記者：「時不時來回走動。（那有看到他點火嗎？）點火過程沒看到，我來的時候正在、剛開始燒沒多久。」

廣告 廣告

疑街友放火燒雜物！ 基隆火車站高砂橋下竄黑煙

街友否放火燒雜物，聲稱也沒看到人放火。（圖／民視新聞）記者 vs. 街友：「火是你放的嗎？不是我。不是你喔？那你有看到別人放嗎？沒有。」

上前詢問這名可疑男子，對方否認放火，但燃燒雜物的現場，只見他一人，金爐裡的東西全部燒得焦黑，還有一個空的米酒瓶，事後也有人看到他拿著寶特瓶，往金爐裡面倒水。幸好消防隊及時到場，將火勢撲滅。

台鐵人員：「民眾通報，有一名街友男姓疑似因為天氣比較寒冷，所以點火燃燒雜物來取暖，119及110勤務中心派員到場處理。」

疑街友放火燒雜物！ 基隆火車站高砂橋下竄黑煙

現場民眾看到男子拿著寶特瓶往金爐裡倒水。（圖／民視新聞）消防員：「金爐的網子上面有燃燒物，處理水線將火勢熄滅，目前警方在查證當中。」

警察 vs. 街友：「我們到現場也是你，民眾拍的也就只有你而已。」

警方獲報後也趕到現場，將人帶回警局，釐清案情。

原文出處：疑街友放火燒雜物！ 基隆火車站高砂橋下竄黑煙

更多民視新聞報導

小貨車急換車道自撞翻車 國3隧道「青菜灑滿地」

禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒

捷運又騷動！男子失控闖圓山站閘門 警方果斷管束

